Bal TVN 2022. Czy to Xena, wojownicza księżniczka? Nie, to tylko Małgorzata Rozenek w złotej zbroi... (ZDJĘCIA)

Choć fani są przyzwyczajeni, że Gosia, pojawiając się na czerwonym dywanie, ma na sobie zazwyczaj oryginalne stylizacje, tym razem jednak przeszła samą siebie. 44-latka wybrała osobliwą kreację, która przywodzi na myśl to, co nosiła na sobie... serialowa wojowniczka Xena. Małgorzata założyła sukienkę z welurowym dołem i imitującą zbroję, złotą górą. Na biodra Małgosi opadały zaś przyczepione do oryginalnego gorsetu okazałe łańcuchy.