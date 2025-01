Barbara Bursztynowicz po 27 latach ŻEGNA SIĘ z "Klanem". "Ta rola mnie zaszufladkowała"

"Klan" zadebiutował na antenie TVP1 22 września 1997 roku i do dziś przyciąga przed ekrany telewizorów sporą widownię, ciesząc się mianem najdłużej emitowanego serialu polskiej produkcji. Wczytując się w streszczenia odcinków, które czekają na premierę, wierni fani telenoweli odkryli że Elżbieta Chojnicka wyruszy na kilkumiesięczną pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Widzowie od razu zaczęli się zastanawiać, co to może oznaczać dla tej postaci. Barbara Bursztynowicz potwierdziła w rozmowie z portalem Świat Seriali, że jej przygoda z "Klanem" dobiegła końca.