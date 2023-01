Barbara Bursztynowicz wspomina niemoralną propozycję od reżysera: "Zamruczał: 'Zanim dostaniesz tekst, musimy się BLIŻEJ POZNAĆ'"

Barbara Bursztynowicz na koncie wiele kreacji aktorskich, jednak największą popularność zdobyła dzięki roli Elżbiety Chojnickiej w serialu "Klan" . Co prawda w słynnej telenoweli nie zawsze jest jej dane rozwinąć skrzydła, ale rekompensowała to sobie w filmach i na teatralnych deskach. Nie ukrywa jednak, że nie zawsze było jej łatwo.

Barbara Bursztynowicz zaskakuje wyznaniem. Tak wspomina swój filmowy debiut

Mój niechętny stosunek do świata filmu w dużej mierze wynikał z moich pierwszych, rozczarowujących mnie doświadczeń . Najprzykrzejsze doświadczenie, jakie mnie spotkało, to był mój filmowy debiut. (...) Przez trzy dni czekałam w bufecie Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi ucharakteryzowana i gotowa na sceny z moim udziałem. Wreszcie poproszono mnie na plan. Zmęczony mistrz Jan Rybkowski uciął sobie akurat drzemkę za dekoracją i jego obowiązki przejął asystent - zaczęła.

Barbara Bursztynowicz dostała niemoralną propozycję od pewnego reżysera. Była w szoku

Na czwartym roku szkoły, po przedstawieniu dyplomowym, podszedł do mnie znany reżyser i zaprosił na zdjęcia próbne do swojego filmu. Bardzo się ucieszyłam. Pozwolono mi wejść do sali, gdzie odbywał się casting i gdzie akurat prezentowała się jakaś inna kandydatka do roli. Kiedy skończyła i podziękowano jej przysłowiowym: "Zadzwonimy do pani", odwrócił się do mnie obecny na przesłuchaniu znany reżyser i figlarnie oznajmił szeptem: "Nawet nie włączyliśmy kamery. Pani zagra tę rolę" - zaczęła.