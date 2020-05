Barbara Kurdej-Szatan broni "Cuc Challenge" i wbija szpilę Oli Domańskiej: "Koledzy NIE MIELI OCHOTY Z NIĄ GRAĆ"

Oli 53 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Gdyby chociaż Kurdej nie zamieszczała pod filmikiem adresów, pod którymi ofiary pomocy mogą uzyskać pomoc. Przecież to stanowi zaprzeczenie tego, co nagrała. Albo jedno, albo drugie. A tak nagrała filmik o przemocy, bo tak to trzeba nazwać, potem zachęciła ofiary do wołania o pomoc. Mogłaby nagrać jak promuje ćpanie, a potem zamieścić pod filmem adresy ośrodków leczenia uzależnień. Ten sam schemat. Powinna kobieta przeprosić, wszyscy łatwiej by zapomnieli. Ale przeprosić też trzeba umieć