Barbara Kurdej-Szatan już obawia się NISKIEJ EMERYTURY. Mówi o kwocie, jakiej się spodziewa...

sobel 6 min. temu

To jest jakieś nieporozumienie utyskiwanie artystów na niskie emerytury, sorry, ale zarabiasz i nikt ci nie zabiera tyle co przeciętnemu zjadaczowi chleba, który z całej wypłaty ma odcinane 30%, artysci nie płacą podatków, bo działalność artystyczna jest zwolniona, a mimo to domagają się wysokich emerytur czyli co my mamy im dołożyć z naszych podatków, płacić 35 czy 40% żeby taka jedna z drugim mieli na zanzibary, sorry ale to jakieś kuriozum!!!!!