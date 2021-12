Barbara Kurdej-Szatan mknie jaguarem po stolicy i ŁAMIE PRZEPISY (ZDJĘCIA)

Zxc 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jaki fałszywy uśmieszek. Biedactwo jaguarem pomyka, pewnie w leasingu, to musi ubłagać tvn o jakąś pracę. No chyba, że dostała samochód by reklamować, ale to obciach jeździć takim samochodem jak ta kobieta