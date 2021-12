Barbara Kurdej-Szatan myślała o ROZWODZIE: "Miałam wrażenie, że jednak do siebie NIE PASUJEMY"

Barbara Kurdej-Szatan ma za sobą trudny czas. O jej wpisie na temat Straży Granicznej jeszcze niedawno rozprawiała cała Polska, jednak wygląda na to, że najgorsze powoli za nią. Celebrytka wróciła na Instagram i rozpoczęła promocję książki "Jak to się stało?".

W książce Kurdej-Szatan nie miała hamulców, by ze szczegółami opowiedzieć o swoim życiu. Były już wyznania dotyczące weselnych kopert, a teraz przyszedł czas na zwierzenia dotyczące relacji z mężem Rafałem Szatanem. Okazuje się, że w małżeństwie celebrytów nie zawsze było kolorowo .

W najgorszych momentach, podczas kłótni, w złości. Nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie, że jednak do siebie nie pasujemy i że widocznie za szybko się pobraliśmy - powiedziała.