Barbara Kurdej-Szatan odsłania kulisy starania się o drugie dziecko, wspominając seks z Rafałem Szatanem: "JAK KRÓLIKI"

Barbara Kurdej-Szatan w 2011 roku została żoną aktora Rafała Szatana , z którym doczekała się dwójki dzieci. W 2012 roku na świat przyszła Hania, a osiem lat później aktorka urodziła synka Henryka. Celebrytka zgodziła się wystąpić w podcaście Kamila Balei "Tato, no weź", w którym to opowiedziała między innymi o macierzyństwie i staraniach się o dziecko.

Jak króliki, więc po prostu, jak przez cztery miesiące nie byłam w ciąży, to było to dla mnie dziwne. Tyle jest wpadek. Ludzie mają wpadki, po jednym razie, a my tu się staramy przez kilka miesięcy i nic nie idzie, a co dopiero mają powiedzieć pary, które się starają wiele lat - mówiła w podcaście.