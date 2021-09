Barbara Kurdej-Szatan otwiera się na temat KRYZYSU W MAŁŻEŃSTWIE: "Wcale nie było różowo"

Istotnym elementem walki o związek Szatanów miał być ich niedawny wyjazd do Grecji. To właśnie tam małżonkom udało się zaczerpnąć świeżego powietrza i nieco przewartościować swoje plany na przyszłość. Dziś Kurdej zapewnia, że znajduje się w bardzo szczęśliwym miejscu w swoim życiu, a jej mąż jest tego szczęścia integralną częścią.

Jeśli kogoś kochasz, to warto czasem schować dumę do kieszeni i walczyć o związek. Oboje przez lata naszego małżeństwa dojrzeliśmy, potrafimy głośno rozmawiać o tym, co dla nas ważne, i szanować potrzeby drugiej osoby. Dbamy o siebie nawzajem i o to, by każde z nas czuło się szczęśliwe - zdradza w rozmowie z czasopismem przepełniona życiową mądrością aktorka.