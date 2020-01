Barbara Kurdej-Szatan smutno o drugiej ciąży: "Chcemy dać Hani rodzeństwo. Staramy się, ale nie wychodzi..."

Paula 37 min. temu zgłoś do moderacji 40 3 Odpowiedz

To jest tragedia! Ludzie chcieli by dziecko a nie mogą. A adopcja w Polsce jest niemożliwa do osiągniecie przez większość polskich rodzin. Szkoda tych dzieci które mogły by być kochane. I tych ludzi co chcą kochać a nie mają kogo