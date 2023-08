Barbara Kurdej-Szatan wciąż odczuwa konsekwencje wypowiedzi o Straży Granicznej. "Zostałam odsunięta od dwóch koncertów"

Z pozycji aktorki grającej w kilku serialach i prezenterki kojarzonej z największymi imprezami z dnia na dzień trafiła niemalże na peryferia branży. Co prawda sporadycznie media donoszą o kolejnych angażach Kurdej-Szatan, jednak nie są to osiągnięcia na miarę szczytu jej popularności. Obecnie gwiazdę najczęściej można spotkać w teatrze.

Barbara Kurdej-Szatan o reakcji branży na jej mocne słowa

Ta fala nienawiści, która się na mnie wylała. Oczywiście, osoby, które wylały na mnie tę falę, mówią do mnie: "No, sama chciałaś. Powiedziałaś, co powiedziałaś, to teraz masz" - mówiła.