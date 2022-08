Barbara Kurdej-Szatan wdzięczy się do obiektywu, a Rafał PRĘŻY KLATĘ na rodzinnych wakacjach na Majorce (ZDJĘCIA)

Nie ma wątpliwości, że Barbara Kurdej-Szatan ma za sobą niezwykle intensywny czas. W ostatnich miesiącach jej medialny wizerunek mocno ucierpiał przez medialną aferę ze Strażą Graniczną, jednak dziś sytuacja nieco się uspokoiła. To pozwoliło celebrytce wrócić do dawnych obowiązków i relacjonowania codzienności w sieci, gdzie śledzą ją setki tysięcy fanów.

Egzotyczne wakacje Barbary Kurdej-Szatan

Przypadliśmy sobie do gustu. Kolejne piękne miejsce. Tym razem wybór padł na Majorkę, jeszcze nigdy tu nie byliśmy, a od dawna marzyłam, aby przybyć na tę piękną wyspę. Co tutaj polecacie? Co warto zwiedzić, zobaczyć? Byliśmy póki co w stolicy Palma De Mallorca i w Valdemossie - pochwaliła się kilka dni temu.