Barbara Kurdej-Szatan wraca do tematu Straży Granicznej: "Tam wciąż UMIERAJĄ LUDZIE! Rządzący powinni być mądrzejsi"

Kik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 389 26 Odpowiedz

Pani Basia może dołączyć do aktywistów i pomagać. Ba! może nawet kogoś przygarnąć. Nikt nie broni. Co robi za to pani basia? Wypowiada się na tematy o których nie ma pojęcia. Może pani basiu niech się pani zaangażuje w pomoc i podpowie chociaż tym ludziom, że mogą przejść przez przejście graniczne...no chyba, że mają powody żeby chować się po lasach i próbować przekroczyć granicę nielegalnie. Pomóc trzeba każdemu kto tej pomocy potrzebuje, ale trzeba to robić z głową, żeby problem rozwiązać a nie pogłębić.