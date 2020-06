Barbara Kurdej-Szatan wybrała imię dla synka: "Zaraz będzie, że ZGAPIAM"

Barbara Kurdej-Szatan nie będzie miała długiego urlopu macierzyńskiego

Imię jest polskie, piękne, stare dość, tradycyjne i niestety okazuje się, że jest takich dużo. Trochę mnie to denerwuje. Jak wybraliśmy imię Hania, to wtedy w ogóle imię Hania nie było modne. Były same Zosie, Marysie. Stwierdziłam: "Super, Hania jest przepięknym imieniem, jest polskie, jest ładne". Nagle się okazało, że tego roku urodziły się same Hanie. Teraz jest dokładnie to samo - narzeka celebrytka.