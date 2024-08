Barbara Kurdej-Szatan zdradza, ile już wydała na szkolną wyprawkę dla córki. "To jest DUŻY WYDATEK"

Wakacje powoli dobiegają końca, a co za tym idzie starsza pociecha Barbary Kurdej-Szatan będzie musiała wrócić do szkoły . Aktorka i jej córka mają za sobą część zakupów. Wiadomo, ile wydały.

Barbara Kurdej-Szatan zdradza, ile wydała na szkolną wyprawkę

Wyprawka szkolna też już zakupiona, nie do końca na razie... O, książki muszę zamówić! Matko Boska, już jest strasznie późno... Książki jeszcze, tak, ale zeszyty już kupione i wszystkie gadżety szkolne. (...) Ostatnio ktoś się mnie pytał i właśnie pamiętam, ile wydałam, bo wydałam na wszystkie zeszyty plus akcesoria szkolne około 400 zł , a do tego jeszcze dojdą książki - zdradziła Plejadzie Barbara Kurdej-Szatan.

Celebrytka uważa, że posłanie dzieci do szkoły wiążę się z ogromnymi wydatkami. Jest gotowa na to, że po dokupieniu podręczników może zapłacić około 1000 zł .

Moja chrześnica za książkę do angielskiego jedną musi zapłacić 170 zł. Za jedną książkę, jedną książkę, (...) a tych książek trzeba mieć ileś tam, plus jeszcze jakieś książki do ćwiczeń, więc myślę, że to jest duży wydatek. (...) Myślę, że no łącznie z tymi zeszytami będzie pewnie to z 1 tys. zł, tak podejrzewam - podliczyła.