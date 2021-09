Barbara Sienkiewicz w wieku 60 LAT urodziła bliźniaki! Co się dzieje z "najstarszą matką w Polsce"?

Wika przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uważam, że mama powinna być od kochania, a nie od brudnej roboty. Taką opiekę powinna sprawować opiekunka. Najlepiej starsza, żeby nie rozwaliła rodziny. Nie ma nic uroczego w przebieraniu dziecka. Pełna pielucha jest obrzydliwa. I nie ma sensu utrwalać w umyśle matki takiego obrazu dziecka. To powinno być zadanie opiekunki. Mama powinna kochać, tulić, bawić się z czystym usmiechniętym dzieckiem. Kiedy się wstaje w nocy do dziecka, słyszy jego płacz, męczy z kolkami, to kobieta może potem dostać depresji, załamać się i mniej kochać dziecko. Lepiej żeby robiły to osoby, które mają za to płacone. Dla dziecka to też jest lepiej, kiedy nie jest z matką cały czas, bo poznaje inne osoby, uczy się samodzielności, i w przyszlości to zaowocuje zdrowymi relacjami między matką a dzieckiem. Jak zostanę mamą, to już zapowiedziałam mężowi, że nie będę się bawiła w pieluchy, w nocne wstawanie, w mycie, że od tego chcę dwie opiekunki na zmiany. Myślę, że będę wtedy bardziej kochała swoje dziecko, jeśli zostanie nam czysta relacja miłości, bez przykrych obowiązków, na które i tak rodzice narzekają. Moje dziecko zawsze będzie mi się kojarzyło z uśmiechniętym, czystym szkrabem, który wyciąga rączki do mamusi i cieszy się, gdy mama mówi, że kocha. A nie z pieluchami, zarwanymi nocami i płaczem dziecka.