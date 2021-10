Baron ma młodszego brata! Występuje w znanym zespole

Aleksander Baron zaliczył dość niespodziewany powrót na czołówki mediów, gdy udało mu się utrzymać kilka medialnych związków. Wcześniej był raczej drugo-, o ile nie trzecioligowym celebrytą z zapomnianego zespołu Afromental. Nagły nawrót popularności spowodował chociażby to, że fanów zaczęła interesować rodzina Barona.

Baron został ostatnio wywołany do odpowiedzi w tym temacie przez Karolinę, uczestniczkę "The Voice of Poland", w którym juroruje muzyk. Dziewczyna chciała dowiedzieć się, czy to za nim stała podczas niedawnego koncertu Pink Freud w Warszawie.

Celebryta szybko wyjawił, że oczywiście to musiał być on, ponieważ w tym zespole na trąbce i klawiszach gra jego młodszy brat. Adam Baron jest nie tylko multiinstrumentalistą, ale także kompozytorem, producentem muzycznym i wykładowcą. Pomiędzy braćmi są dwa lata różnicy. Czasami wspólnie pojawiają się na scenie, jednak każdy z nich jest przede wszystkim zaangażowany we własne projekty.

Od 11 lat Adam Baron jest członkiem założonego przez Wojtka Mazolewskiego wspomnianego zespołu Pink Freud. Kapela często wpada w szufladkę "muzyka jazzowa", ale dla Pink Freud równie ważne jest rockowe granie. W ich utworach słychać też mocną inspirację transową muzyką elektroniczną.

Adam Baron współpracuje też m.in. z The Lions, wraz z którym został finalistą 10. edycji programu "Must Be The Music".

Kiedy osiem lat temu Alek i Adam wspólnie wystąpili w "Pytaniu na Śniadanie", starszy Baron żartował, że nie od razu marzyli o takiej karierze: Adam chciał zostać żołnierzem, ja prezydentem, później politykiem, ale w końcu wybraliśmy muzykę.

Bracia Baronowie są synami jednego z czołowych polskich saksofonistów, Piotra Barona. Warto wspomnieć, że Alek i Adam mają także siostrę Marysię, najmłodszą z rodzeństwa Baronów. Jej profil na Instagramie obserwuje m.in. Blanka Lipińska, była dziewczyna trenera "The Voice of Poland".

