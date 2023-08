Bartek Jędrzejak grzmi na opóźnione pociągi i brak informacji na dworcu: "Najchętniej PKP kopnąłbym dzisiaj w du*ę"

Bartek Jędrzejak uderza w PKP. "Myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy"

Pasażerowie z ust do ust, z ucha do ucha przekazują sobie informacje, że coś się zepsuło, jakiś system się zepsuł w Warszawie Zachodniej. Jasne, ja rozumiem, takie rzeczy się zdarzają, ale do cholery jasnej, pie*rzone PKP, pasażerom należy się informacja. Głównie, jeżeli jest to pociąg międzynarodowy i to w dwóch językach. Żadnej informacji, żadnego komunikatu, żadnego przepraszam. Ludzie stoją, jak taka banda debili. A ceny za bilety podnosicie i na konferencjach prasowych pękacie z dumy, jacy to jesteście wspaniali. Osoby odpowiedzialne za sytuacje kryzysowe w PKP powinny być dzisiaj dyscyplinarnie zwolnione. Bałagan, chaos i totalna degrengolada. Masakra - grzmiał na Instagramie.