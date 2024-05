Bartek Wasilewski "posprzeczał się" z mamą, gdy dostał się na casting do "Mam Talent!": "Oszalałeś?!". Ujawnił, na co wyda 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Stacja TVN po raz kolejny udowodniła, że nie brakuje utalentowanych osób. Za nami 15. już edycja show "Mam Talent!". W tym sezonie główną wygraną, czyli czek na 300 tysięcy złotych, zgarnął Bartek Wasilewski . Młodemu raperowi już na etapie castingów udało się skraść serce Agnieszki Chylińskiej, która wcisnęła Złoty Przycisk i automatycznie wysłała uczestnika prosto do półfinałów. To właśnie 14-latek oczarował widzów swoim talentem i sięgnął po zwycięstwo.

Zwycięzca "Mam Talent!" o wsparciu mamy: "Trochę się posprzeczaliśmy"

Młodemu raperowi w trakcie wizyty w śniadaniówce towarzyszyła mama. To właśnie o niej 14-latek kilkukrotnie wspominał w swoich występach. Okazuje się, że mama rapera początkowo nie wiedziała o jego udziale w show. Jak przyznała, o tym, że syn dostał się na casting do "Mam Talent!", dowiedziała się dopiero po fakcie.

Dowiedziałam się po telefonie z Warszawy. Zaskoczenie, buzia otwarta, wpadłam do pokoju do Bartka, pytałam, o co chodzi? Coś ty zrobił? Czy ty oszalałeś? Przecież tam są dzieci, które chodzą latami do szkoły muzycznej, a ty śpiewasz sobie amatorsko. Ja nigdzie nie jadę — wyznała mama 14-latka w "Dzień Dobry TVN"

Bartek Wasilewski wyjawił również, że to nauczycielka matematyki zasugerowała, żeby poszedł na casting do talent-show. Nastolatek przyznał, że choć początkowo nie wziął sobie słów nauczycielki do serca, to jednak po przespaniu się z pomysłem postanowił spróbować swoich sił. Mama 14-latka nie była jednak zachwycona wizją jego udziału w programie, lecz ostatecznie pojechała z nim do Warszawy, by pomóc spełnić marzenie syna.