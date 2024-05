Bartłomiej Sienkiewicz pali papierosa i pisze o "podtrzymywaniu tradycji". Posłanka Lewicy szybko go ZGASIŁA: "Uzależniająca TRUCIZNA"

Logika lewicy 1 godz. temu zgłoś do moderacji 67 13 Odpowiedz

Kiedy facet pali za swoje to tragedia na pół twittera. Kiedy baby sobie obcinają biusty i okaleczają ręce i z miesa z rąk robią atrapy, żeby im zaczeło coś dyndać miedzy nogami a do tego całe życie jedzą tabletki na porost wąsów i to wszystko na kase chorych to wtedy jest zdrowo i tolerancja.