Bartosz Gelner żali się na postrzeganie związku ze starszą Magdaleną Cielecką: "To jest ABSURD. U nas też to tak wygląda, że jak MATKA Z SYNEM..."

Wnuczka 6 min. temu

Zdziwię Was bo czasem to się udaje i to BARDZO. Moja świętej pamięci babcia mając ok 40 lat i dwie dorastające córki, wzięła rozwód z mężem. Poznała wtedy swojego drugiego męża, który był ponad 10 lat młodszy od niej. Wszyscy uważali, że to nie wypali a do tego trochę skandal w tamtych czasach. Żyli razem ponad 40 lat w wielkiej miłości. Życzę Wam takiego związku bo widziałam jak on się nią opiekował kiedy była już bardzo stara i chora. To była miłość.