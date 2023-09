Bartosz Obuchowicz zniknął z show biznesu. Czym się teraz zajmuje?

Bartosz Obuchowicz, urodzony w 1982 roku w Warszawie, od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie i talent do aktorstwa. Jego umiejętności były widoczne już w dzieciństwie, kiedy to zaczynał swoją przygodę z aktorstwem pod okiem najlepszych polskich twórców. Wielu doświadczonych aktorów przewidywało, że Obuchowicz osiągnie wielką karierę w tej dziedzinie. Jednak młody aktor zdecydował się pójść własną ścieżką i skupić na tym, co go naprawdę pasjonowało.