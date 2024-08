Bawią się w luksusie na Bali! Kto finansuje rajskie wakacje influencerek?

Znane celebrytki na luksusowych wakacjach w K Club Ubud

W jednym z najpiękniejszych hoteli na Bali, w K Club Ubud swój urlop spędziły znane polskie influencerki - Ania Adamska, Julia Skrodzka oraz Weronika Król. Dziewczyny znane są z zamiłowania do podróży, zawsze wybierają topowe miejsca i trzeba przyznać - nie stronią od luksusów. Kim właściwie są i jak zarabiają na takie podróże?

Ania Adamska to popularna influencerka, która zyskała szerokie grono fanów, dzięki swoim inspirującym treściom dotyczącym mody, urody i stylu życia. Ania jest również zaangażowana w różne projekty - pracuje w agencji marketingowej oraz współpracuje z różnymi markami. Julia Skrodzka z wykształcenia jest kosmetologiem. Głównie zajmuje się kosmetologią estetyczną, w zawodzie jest już 7 lat. Ma naprawdę sporo grono zwolenników, którzy uwielbiają się u niej upiększać. Nie spoczywa na laurach i cały czas szkoli swój warsztat. Julia zajęła również 2 miejsce w Mistrzostwach Polski w Wolumetrii Full Face oraz jest zwyciężczynią programu Hotel Paradise All Stars. Weronika Król prowadzi aktywnie swój profil podróżniczy w mediach społecznościowych, pokazując najpiękniejsze miejsca na świecie oraz testując najlepsze restauracje i hotele. Dodatkowo, Weronika jest również świetnym tarocistą, co dodaje wyjątkowy aspekt do jej fascynującego życia.

Prawdziwy raj na Bali

Nic dziwnego, że polskie influencerki wybrały to miejsce - K Club Ubud znajduje się w samym sercu Bali, w malowniczej miejscowości Ubud, otoczonej bujną dżunglą i tarasami ryżowymi. Ta lokalizacja sprawia, że goście mogą cieszyć się spokojem i bliskością natury, a jednocześnie mają dostęp do wielu atrakcji kulturalnych i turystycznych. Ubud jest znane jako centrum sztuki i kultury Bali, co czyni je idealnym miejscem na relaks i odkrywanie lokalnych tradycji.

K Club Ubud oferuje swoim gościom luksusowe wille z prywatnymi basenami i z widokiem na dżunglę. Wnętrza łączą nowoczesność z balijskim stylem, zapewniając maksymalny komfort i prywatność. Każda willa wyposażona jest w przestronne pokoje, eleganckie łazienki oraz prywatne ogrody, które stanowią idealne miejsce do relaksu. Wille są projektowane z myślą o pełnej harmonii z otaczającą naturą, co tworzy wyjątkową atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi.

Hotel oferuje również znakomite restauracje, które zaspokoiły nawet najbardziej wyszukane gusta polskich celebrytek: Akar : wykwintne dania przygotowane przez mistrzów kuchni z lokalnych, świeżych składników. Restauracja ta jest znana z nowoczesnych interpretacji tradycyjnych balijskich potraw.

: wykwintne dania przygotowane przez mistrzów kuchni z lokalnych, świeżych składników. Restauracja ta jest znana z nowoczesnych interpretacji tradycyjnych balijskich potraw. Kabana Jungle Pool: idealne miejsce na drinka przy basenie, gdzie można zrelaksować się w otoczeniu tropikalnej zieleni i słuchać odgłosów dżungli. Dodatkowo na influencerki czekały zabiegi w luksusowym SPA Mekar, które oferuje tradycyjne balijskie zabiegi odnowy biologicznej. Dziewczyny mogły korzystać z masaży, aromaterapii oraz zabiegów kosmetycznych, które pomogły się im się zrelaksować i zregenerować. Hotel posiada także centrum fitness, gdzie można skorzystać z nowoczesnych urządzeń do ćwiczeń oraz zajęć jogi prowadzonych przez doświadczonych instruktorów.

Wakacje marzeń!

Hotel znajduje się w prawdziwej dżungli, a tarasy ryżowe, wodospady oraz liczne punkty widokowe, które znajdują się tuż obok pozwalają na odkrywanie naturalnego piękna Bali. Te atrakcje pozwalają na aktywny wypoczynek i bliski kontakt z naturą, co jest niezwykle ważne dla gości pragnących odciąć się od codziennego zgiełku i stresu. Nic dziwnego, że polskie celebrytki wybrały ten hotel – oderwanie od codzienności w takim miejscu, pozwoli im powrócić do pracy i obowiązków ze zdwojoną siłą!

Influencerki Ania Adamska, Julia Skrodzka oraz Weronika Król pokazują, że dzięki pracy i odpowiedzialnemu zarządzaniu karierą, można cieszyć się luksusowym wypoczynkiem. K Club Ubud na Bali to idealne miejsce dla tych, którzy pragną połączyć wypoczynek z aktywnością w przepięknej scenerii balijskiej dżungli. Hotel oferuje nie tylko luksusowe zakwaterowanie, ale także niezapomniane doświadczenia kulinarne, relaksacyjne i rekreacyjne, co czyni go idealnym miejscem na wymarzone wakacje.

Link do strony hotelu: https://kclububud.com

Materiał sponsorowany przez K Club Ubud

