Beata Kozidrak chwali się eleganckim salonem w swojej willi. Robi wrażenie? (ZDJĘCIA)

Na ciasnotę z pewnością nie może narzekać Beata Kozidrak , która po rozstaniu z Andrzejem Pietrasem porzuciła willę pod Lublinem i przeniosła się do Warszawy. Z okazji rozpoczęcia nowego etapu życia od razu kupiła 320-metrową willę z ogrodem , gdzie teraz spędza całe miesiące. Beata Kozidrak raczej nie miała problemów z wygospodarowaniem funduszy na kupno domu w Polsce, bo już lata temu inwestowała w nieruchomości chociażby na Florydzie czy... RPA.

Królowa polskiej piosenki na czas pandemii zaszyła się więc w warszawskiej posiadłości i skupiła na doszlifowaniu autobiografii Gorąca krew, która ukaże się na początku maja. To więc ostatni etap prac, a Beata Kozidrak nanosi na tekst ostatnie poprawki i dobiera do niego archiwalne zdjęcia. Jak wynika z jej Instagrama, najchętniej robi to w luksusowym salonie.