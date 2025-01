Beata Kozidrak przerywa milczenie: "Powoli WRACAM DO ZDROWIA"

Beata Kozidrak , legendarna wokalistka zespołu Bajm, niespodziewanie musiała odwołać kilka koncertów z powodów zdrowotnych. Informacja ta zaniepokoiła fanów, ponieważ po raz pierwszy w jej ponad 45-letniej karierze zdarzyła się taka sytuacja. Kozidrak podkreśliła, że jest pod opieką lekarzy, co wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie i troskę jej publiczności. Choć nie ujawniła szczegółów dotyczących swojej choroby, fani od razu wyrazili wsparcie i zrozumienie dla jej decyzji.

Beata Kozidrak opublikowała post. Mówi o stanie zdrowia

Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie. A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję Wasze wsparcie. Wszyscy jesteście moją Białą Armią. Na Nowy Rok życzę wam Zdrowia - napisała.

No, zdrowia, kurczę... Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje... Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę, szczęścia! - powiedział w rozmowie z dziennikiem.