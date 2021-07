Beata Kozidrak w DRAPIEŻNEJ mini. PRZESADZIŁA? "Ładne ciało powinno pokazywać się w KAŻDYM WIEKU!"

Euxx 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie prawda kobieta ma lustro w domu i sama widzi czy wyglada dobrze a nie slucha bezkarnie stylistek mlodych ktore maja dzis chory kult ciala pokaz i pokaz krzycza a to tak nie dziala cialo sie starzeje figura juz nie ta Kozidrak wygladala zle te wiszace gacie w kroku co z tego ze nogi nie zle ale juz nie mlode zmienily ksztalt i w tych gaciach wiszacych nie wygladaly dobrze gdyby byla w sukience byloby duzo lepiej ponadto za wysoko ten biut zadarty az pod brode brak szyji okropnie to wygladalo buzia zniszczona juz nie mloda brak smaku gustu zreszta ona zawsze jest zle ubrana przez cla kariere ale teraz to juz tragicznie kobieta nie ma swojego gustu i zdania co jej kaza to zaklada masakra ma swoje lata i pewne rzeczy juz jej nie pasuja i tyle brak smaku skromnosci i totalny brak gustu