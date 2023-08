Beata Pawlikowska przeszła operację. "Miałam PEŁNĄ ŚWIADOMOŚĆ wszystkiego"

W ubiegłym tygodniu Beata Pawlikowska doznała nieszczęśliwego wypadku. Podróżniczka i pisarka niefortunnie upadła na beton, co skończyło się złamaniem ręki z przemieszczeniem. Jak zdradziła 58-latka w jednym z instagramowych postów, do zdarzenia doszło, gdy wracała rowerem do domu i spieszyła się, by odebrać przesyłkę od kuriera. Wskutek incydentu Pawlikowska została przewieziona do szpitala. Na miejscu podróżniczce założono gips oraz poinformowano, że wkrótce czeka ją operacja.