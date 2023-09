Beata Ścibakówna żali się na "hejt" po przejażdżce na osłach, cytując... księdza Twardowskiego. Internauci: "Zero refleksji"

klaudia 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

"Generalnie, dorosły, zdrowy osioł może udźwignąć ładunek w przedziale 20-30% swojej masy ciała. Dla osła ważącego około 400 kg, to wynosi około 80-120 kg. Więc osoba ważąca 60-70 kg nie powinna być problemem, pod warunkiem że osioł jest w dobrej kondycji i nie jest zmuszany do intensywnego wysiłku na długich dystansach. Oczywiście, fachowa opinia weterynaryjna jest zawsze najlepszą drogą do oceny zdrowia i wytrzymałości konkretnego osła." - cyt z ulubionego czata. Jeśli oni nie są grubasami i tylko dosiedli te osiołki, to nie męczyli ich i te doniosłe pouczenia to faktycznie hejt. To jest nagonka medialna i do tego niezasłużona. Dlaczego autorzy tych komentarzy nie zaczną od najbliższego otoczenia. Skrytykować sąsiada, że ma psa do pilnowania posesji. Znajomego, że jeździ konno. Sprzedawcę w sklepie zoologicznym, że chomiki nie mają jak odpocząć. Można wiele wymieniać. Najłatwiej to pouczać kogoś przez internet, jeszcze cytatami z biblii. Moje wy Jezusy chodzące.