Beata Ścibakówna zaskoczyła kreacją w Teatrze Narodowym. Fotografowała się z innymi gośćmi w PRZEŚWITUJĄCEJ SUKIENCE (FOTO)

Wczoraj premier Słowacji ogłosił że są na niego naciski by wysłać żołnierzy na kraine u. Oznajmił że choćby nawet miał stracić stanowisko premiera żaden żołnierz słowacki tam nie pojedzie.natomiast utrzymają pomoc humanitarna. Powiedział że część krajów NATO i unii europejskiej chce wysłać wojsko . Co na to Duda i Tusk. Wyślę je nas jako mięso armatnie????