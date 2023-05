Beata Ścibakówna zwróciła uwagę Magdzie Mołek podczas wywiadu: "To jest podcast o mnie CZY O HELENIE?"

Anka 6 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Fajnie jest oczywiście kiedyś ktoś interesuje się dziećmi itd ale powiem wam, że od momentu jak zostałam mamą to też głównie słyszę pytania o to co u moich dzieci jak ich zdrowie samopoczucie.. ludzie z bliskiego i nie tylko bliskiego otoczenia często zapominają, że matka też człowiek i też ma samopoczucie też ma zdrowie itp warto czasem zapytać jak się ona czuje i co u niej słychać :)