Beata Tadla wraca do TVP. Oto jej wykształcenie

W sobotę Pudelek ogłosił, że Beata Tadla wraca do TVP. Dziennikarka po blisko 8 latach nieobecności w mediach publicznych została nową prowadzącą show "Pytanie na Śniadanie" , gdzie towarzyszyć jej będzie Tomasz Tylicki .

Jakie wykształcenie ma Beata Tadla? Zdziwienie gwarantowane

Następnie Beata została studentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zgłębiała tajniki kulturoznawstwa oraz zarządzania instytucjami kultury . Nie był to jednak jej ostatni etap ścieżki naukowej, gdyż dziennikarka podjęła się również studiów podyplomowych w zakresie kształcenia głosu i mowy na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

W trakcie studiów Tadla była reporterką i redaktorką warszawskich rozgłośni, takich jak Eska, Super FM i Plus. Jej telewizyjny debiut miał miejsce na antenie TV Puls. W 2004 roku Beata została prezenterką TVN Style, gdzie prowadziła "Klub młodej mamy". W międzyczasie związała się też ze stacjami TVN i TVN24 . Widzowie mogą ją kojarzyć m.in. z "Faktów" czy "Faktów po Faktach".

Do 2022 roku pracowała w Radiu Zet, dla którego prowadziła kilka audycji, w tym "To właśnie weekend" czy "Zet jak związki". Ostatecznie Beata dołączyła do zespołu Onetu, a także w charakterze wykładowczyni nawiązała współpracę z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.