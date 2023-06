Bebe Rexha pokazuje twarz po uderzeniu TELEFONEM podczas koncertu! Z bólu osunęła się na ziemię (WIDEO)

Bebe Rexha dostała telefonem w twarz podczas koncertu. Wiemy, jak się czuje

Gdy ekipa gwizdy zorientowała się, że coś jest nie tak, od razu ruszyła na pomoc. Na nagraniu widzimy, jak po uderzeniu Bebe Rexha łapie się za twarz i pada na kolana. W sieci pojawiło się już nagranie, na którym uczestnik koncertu przyznaje się, że to on rzucił w jej kierunku telefonem. Mężczyzna został zatrzymany i siłą wyprowadzony z koncertu przez ochronę.

Nie jest jasne, co skłoniło mężczyznę do rzucenia w Bebe telefonem. Niektórzy twierdzą, że był to prawdopodobnie nieszczęśliwy wypadek, a fan chciał jej przekazać urządzenie, aby uwieczniła na nim siebie i zgromadzony na koncercie tłum, co w dobie mediów społecznościowych zdarza się na koncertach coraz częściej.