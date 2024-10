Beckhamowie wprowadzili się do willi wartej 288 MILIONÓW ZŁOTYCH. Już podpadli sąsiadom: "Martwią się o bezpieczeństwo"

David i Vitoria Beckhamowie to niewątpliwie jedna z bardziej rozpoznawalnych znanych par na świecei. Piłkarz i projektantka są razem od prawie trzech dekad i uchodzą za wyjątkowo zgrany duet. Dowodem jest imponujący staż i czworo wspólnych dzieci.

Beckhamowie kupili nową posiadłość w Miami

Beckhamowie podpadli nowym sąsiadom

Co ciekawe, w odróżnieniu od większości znanych osób, para nabyła nieruchomość pod swoim nazwiskiem, a nie jako spółka zarejestrowana w biurze adwokackim. W efekcie ciekawscy fani łatwo dotarli do informacji, gdzie dokładnie znajduje się willa. Jak podaje "Page Six", teraz w okolicy roi się od wielbicieli Beckhamów i paparazzi, którzy gromadzą się tłumnie pod willą . Na sytuację narzekają sąsiedzi znanej pary.