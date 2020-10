"Bekowa" Blake Lively żartuje sobie z męża w dniu jego 44. urodzin: "Nie mogę w to uwierzyć, że dalej jesteśmy małżeństwem" (FOTO)

Lekarz 27 min. temu zgłoś do moderacji 21 4 Odpowiedz

Duda, 46-letni mężczyzna, lekko otyły, przechodzi koronawirusa bezobjawowo. Ale to nie jest dziwne. To kolejny dowód na to, że 90 proc. ludzi w rzeczywistości jest zakażonych, ale nie ma objawów. Ktoś, kto ma naprawdę dobrą odporność, nie musi się go bać.