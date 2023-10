Belgijka wytatuowała sobie na twarzy 56 gwiazdek. Na ich usunięcie wdała ponad 60 tysięcy złotych. Dziś jest nie do poznania (ZDJĘCIA)

NIE USUWAJ PU... 19 min. temu zgłoś do moderacji 32 1 Odpowiedz

Fajnie, tylko jak przescrollujecie jej Instagram (podlinkowany w artykule zresztą), to kilkanaście tygodni temu jest pod jej własnym zdjęciem komentarz kogoś z Polski, kto pyta "Are you this famous star girl"?, na który ona odpowiada "No, a different girl" - więc pewnie tylko nazwisko się zgadza. Zresztą wygooglanie "Kimberley Vlaemnick" daje artykuły o usunięciu tatuaży sprzed 10 (!) lat, gdzie są jej zdjęcia z wtedy - i żadne z tych zdjęć nie jest tu, na artykule Pudla. Jak zwykle - zero researchu, kto w ogóle te artykuły pisze i dlaczego nic nie sprawdza? Przy minimalnej znajomości angielskiego widać jak na dłoni że często pisana jest tu nieprawda - albo przez brak weryfikacji w ogóle, albo przez niezrozumienie angielskich artykułów i wykładanie się na niuansach. Żenada.