Bella Hadid OTRZYMUJE GROŹBY za wspieranie Palestyny: "Mój numer telefonu wyciekł, moja rodzina czuła się zagrożona"

Mops 4 godz. temu 134 34 Odpowiedz

Ta ziemia od zawsze nalezala do Palestyna Poza jakimis malymi wyjatkami. Zydzi wymyslili sobie jakas historyjke, ktora jest jakas bajka, ktora opowiadaja niezorientiwanym turystom. Zydzi zawsze byli wedrownym narodem tak jak Cyganie. Zachod strzelil sobie w tym kolano, przeciez moga im steorzyc kraj w USA, maja tyle ziemii. Poza tym Zydzi moga sobie mueszkac gdzie tylko chca, po co ten sztuczny twor Izrael. Wyobrazcie sobie, ze ktos z ulicy zajmuje wam polowe domu i jeszcze odcina dostep do toalety i bierze sobie twoja zone do lozka. To jest o tyle szokujace, ze Zydzi Sami przezyli Holokaust.