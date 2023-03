Ben Affleck obwinił byłą żonę o swój alkoholizm. "Dalej bym pił, gdybym został w tym małżeństwie". Teraz się tłumaczy

Problem alkoholowy Bena Afflecka

Ben Affleck zmagał się ze swoim uzależnieniem od 15 roku życia. Jednak dopiero kilka lat temu postanowił o tym opowiedzieć mediom. Jak sam przyznał, to właśnie alkoholizm doprowadził do jego problemów w życiu osobistym, a rozwód z Jennifer Garner uważa za życiową porażkę.

To, że rozczarowałem swoje dzieci, było dla mnie druzgocące. Piłem coraz więcej w samotności, by zagłuszyć trudne emocje - przyznał aktor.

To doprawdy obrzydliwe. Jen była jedyną osobą, która podnosiła go za każdym razem, gdy upadał i robił okropne rzeczy. Nie musiała tego znosić, ale robiła to, bo go kochała. To jest matka jego dzieci - powiedział w "PageSix"