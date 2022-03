Ben Affleck padł ofiarą zdrady? Burzliwa historia miłości

Śledzimy w nim historię Vica i Melindy Van Allen, małżeństwa pogrążonego w wielkim kryzysie. Para zawiera między sobą pewien nieformalny układ. Ona będzie mogła spotykać się z innymi mężczyznami, a on nie będzie pytać żony o szczegóły tych "zdrad". Szybko jednak okazało się, że mąż jest chorobliwie zazdrosny. W międzyczasie dochodzi do zbrodni, a kochankowie Melindy zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Głównym podejrzanym staje się oczywiście Vic. Ten utrzymuje, że jest niewinny, a w dodatku ma alibi. Rozpoczyna się psychologiczna gra, w której ceną jest ludzkie życie.

Wygląda na to, że film Lyne’a będzie równie ekscytujący, co życie miłosne Bena Afflecka, odtwórcy głównej roli. Dla jasności, Ana de Armas, która gra Melindę w "Głębokiej wodzie", już przestała widywać się z Affleckiem. On za to wrócił do swojej dawnej ukochanej… Jennifer Lopez, z którą był niegdyś zaręczony. Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje.