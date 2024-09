Ben Affleck jest ZIRYTOWANY namnażającymi się plotkami o jego relacji z Kick Kennedy. "Absurdalne"

Jennifer Lopez i Ben Affleck jeszcze rok temu byli stawiani za przykład, jakoby stara miłość nie rdzewiała. Dziś bliżej im jednak do powiedzenia mówiącego, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. W sierpniu Jen złożyła papiery rozwodowe, potwierdzając tym samym namnażające się od miesięcy plotki o kryzysie w relacji z Affleckiem.

Ben Affleck reaguje na plotki na swój temat

W ostatnich dniach szczególnie głośno było o jego rzekomej relacji z Kick Kennedy, córką Roberta F. Kennedy'ego Jr. Według informacji, do których dotarł portal TMZ, Affleck uważa, że te plotki są całkowicie bezpodstawne i wręcz absurdalne. Osoby z jego otoczenia mówią, że " jest zirytowany całą tą sytuacją" . Ponadto źródło bliskie Kick Kennedy również potwierdziło, że nie ma żadnego związku między nią a Affleckiem.

Ben Affleck nie ma czasu na romanse?

Dodajmy, że plotki o nowym romansie nigdy nie znalazły potwierdzenia w zdjęciach. Nikt nie widział też, żeby Ben i Kick spędzali razem czas. Mimo to plotka szybko rozpaliła zagraniczne media i była powielana.

Serwis TMZ sugeruje wręcz, że w obliczu okołorozwodowych dram, Ben może nie mieć głowy do nowych relacji z kobietami. Gwiazdorska para nie podpisała intercyzy, przez co ich sytuacja finansowa jest obecnie nieco skomplikowana. Informatorzy z otoczenia Afflecka i Lopez twierdzą, że bezowocne negocjacje doprowadziły do tego, że małżonkowie nawet ze sobą nie rozmawiają.