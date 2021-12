Ben Affleck WINI Jennifer Garner za SWÓJ ALKOHOLIZM?! Internauci BRUTALNIE: "SŁABE! Weź odpowiedzialność za to, co robiłeś!"

W ostatnim odcinku "The Howard Stern Show" Ben Affleck wrócił pamięcią do dziesięcioletniego małżeństwa z Jennifer Garner. Aktor wyznał, że poniekąd przyczyniło się ono do jego problemów z alkoholem. "Myślałem: Nie jestem szczęśliwy, co mam zrobić? I to, co robiłem, to picie butelki szkockiej".