Benedykt XVI nie żyje. Papież miał za sobą pobyt w obozie jenieckim i TRUDNĄ MIŁOŚĆ

Nie żyje Benedykt XVI. Papież, który w 2013 roku zrzekł się swojego urzędu, zmarł 31 grudnia. Wcześniej regularnie pisano o pogarszającym się stanie zdrowia duchownego.

Benedykt, a właściwie Joseph Ratzinger, bo tak naprawdę nazywał się były papież, pochodził z Niemiec. Urodził się 16 kwietnia 1927 roku w bawarskim mieście Marktl jako syn policjanta Josepha Ratzingera i Marii. W dzieciństwie przyszły duchowny ze względu na pracę ojca często zmieniał miejsce zamieszkania. Wpływ miały na to podobno także antynazistowskie poglądy seniora.

Zgodnie z relacją kuzynki Josepha, Eriki Kropp, ten od dziecka wiedział, że chce zostać księdzem. W 1939 roku wstąpił do seminarium niższego, a już jako 15-latek mówił głośno, że planuje sprawdzić się w roli biskupa. Wówczas nie podchodzono do jego słów poważnie i podśmiewywano się z niego, sugerując w żartach, że może powinien spróbować zostać papieżem.

Jak dowiadujemy się z książki o Benedykcie, w 1941 roku został wcielony do Hitlerjugend, a po dwóch latach do oddziału obrony przeciwlotniczej, gdzie za zadanie miał ochronę fabryki silników lotniczych BMW. Do żadnej z organizacji nie podchodził ponoć z entuzjazmem. Ostatecznie zdecydował się nawet uciec z armii i wrócić do rodziny.

Użyłem mało znanej drogi, spodziewając się bezproblemowego przejścia, ale kiedy wychodziłem z przejścia podziemnego pod torami kolejowymi, dwóch żołnierzy stało na posterunku. Przez chwile sytuacja była dla mnie niezmiernie krytyczna. Dzięki Bogu, że oni także mieli dosyć wojny i nie chcieli stać się mordercami - wspominał po latach traumatyczny powrót do domu.

Gdy do Niemiec weszli Amerykanie, Ratzinger został wysłany do obozu jenieckiego, który opuścił w 1945 roku. Po wojnie wrócił do seminarium. Rozpoczął także studia, podczas których doświadczył pierwszej miłości.

W czasach młodości był poważnie zakochany, co sprawiło, że wybór celibatu nie był dla niego łatwy. To była bardzo poważna miłość podczas jego studiów. Ta miłość przysporzyła mu wiele cierpienia. Po wojnie po raz pierwszy pojawiły się studentki. On był naprawdę bardzo eleganckim, wspaniałym młodym mężczyzną, estetą, który pisał wiersze i czytał Hermanna Hessego - opisywał w "Die Zeit" papieski biograf.

Ostatecznie w 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie. Co ciekawe, jego starszy brat Greg również. W kolejnych latach Joseph piął się po szczeblach kariery duchownego, w 1977 roku przyjmując nominację na stanowisko kardynała. Na przestrzeni spędzonych w Rzymie lat doceniony przez Jana Pawła II duchowny pełnił wiele funkcji, co zaowocowało tym, że w 2005 to on został głową Kościoła.

Po ośmiu latach Benedykt zrezygnował jednak dobrowolnie z posługi. Był to pierwszy taki przypadek od XV wieku. Podczas swojego pontyfikatu nie był co prawda tak aktywny jak jego poprzednik. Zmarły papież zapamiętany zostanie jako dość konserwatywny, jeśli chodzi o sprawę aborcji czy związków jednopłciowych, duchowny. Jednocześnie mówi się też, że to on zapoczątkował walkę z pedofilią w kościele.

