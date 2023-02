Bestsellery Empiku 2022. Andrzej Stoch Junior lansuje się w futerku na ściance. Aga Grzelak zrobi z niego "gwiazdę"? (ZDJĘCIA)

O Andrzeju Stochu Juniorze głośno zrobiło się pod koniec ubiegłego roku, kiedy to anonimowy jak dotąd bogaty młodzieniec ściągnął niemal całą branżę influencerską w Polsce na imprezę urodzinową wyprawioną w stylu Harry'ego Pottera . W przyjęcie włożony olbrzymi nakład pieniędzy, co zaowocowało bogatymi relacjami w mediach społecznościowych.

Bestsellery Empiku - oryginalna stylizacja Andrzeja Stocha Juniora

Jak widać, na tym medialny podbój pana Stocha się nie zakończył. We wtorek aspirujące celebryta towarzyszył swojej partnerce, youtuberce Adze Grzelak, na rozdaniu Bestsellerów Empiku. Chłopak zadbał o to, żeby choć na sekundę ściągnąć na siebie błysk fleszy. Specjalnie na to przygotował wzorzystą koszulę, najpewniej od Versace, jeśli wierzyć antycznym maskom i kanciastym zawijasom. Do tego nieco sfatygowane futro z niezdarnie podwiniętymi rękawami, gołe kostki do Vansów i obowiązkowo - wisiorek na czoło. Powiało Coachellą.