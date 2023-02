Bestsellery Empiku 2022. Znamy tegorocznych laureatów!

Gala Bestsellerów Empiku z roku na rok coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na mapie rodzimych eventów. We wtorek wieczorem miała miejsce kolejna edycja wydarzenia, na której jak zawsze nie zabrakło prominentnych postaci polskich mediów. Na scenie zaprezentowali się m.in. sanah, Agnieszka Chylińska czy Katarzyna Nosowska .

Bestsellery Empiku 2022 już za nami. To oni zostali nagrodzeni

Podczas tegorocznych Bestsellerów Empiku jak zawsze podsumowano ostatnie miesiące w kontekście szeroko pojętej kultury. Oprócz artystów, którzy wystąpili tego wieczoru przed publiką, na wydarzeniu jak zawsze pojawiło się wiele prominentnych postaci. Co ważne, tym razem podczas wręczania statuetek wyodrębniono nową kategorię, która dotyczyła kultury cyfrowej, a więc m.in. podcastów czy audiobooków.

KULTURA CYFROWA:

Niech to usłyszą, Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek

KSIĄŻKA:

Literatura obyczajowa:

It Starts with Us, Colleen Hoover, tłum. Aleksandra Żak

Jedno życzenie, Nicholas Sparks, tłum. Anna Dobrzańska

Siła kobiet, Barbara Wysoczańska

The Spanish Love Deception, Elena Armas, tłum. Matylda Biernacka

The Love Hypothesis, Ali Hazelwood, tłum. Filip Sporczyk