Bestsellery Empiku 2023. Znamy tegorocznych zwycięzców!

Bestsellery Empiku 2023 - wyniki. Znamy zwycięzców

Podczas imprezy na scenie wystąpili m.in. Daria Zawiałow , Katarzyna Nosowska , Kwiat Jabłoni czy Julia Wieniawa. Co ciekawe, ta ostatni dodatkowo sprawdzała się także w roli prowadzącej gali online. Głównym "hostem" był zaś Marcin Prokop. Dziennikarz regularnie raczył obecnych na wydarzeniu oraz zasiadających przed ekranami widzów żartami. Na przykład, gdy doszło do ogłaszania zwycięzcy w kategorii "internetowy twórca roku", stwierdził, że wygrać powinien nie kto inny jak... Szymon Hołownia.

MUZYKA:

Pop:

Bankiet u sanah - sanah

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd - Lana Del Rey

Dziewczyna Pop - Daria Zawiałow

Naucz mnie tańczyć - Kortez

Pokaz slajdów - Kwiat Jabłoni