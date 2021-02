Bezdomny brat Madonny żali się w mediach: "MA GDZIEŚ, CZY W OGÓLE ŻYJĘ"

linda 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To tak jakby moj uzalezniony od metamfetaminy brat pytal dlaczego mu nie pomoge, choc zarabiam ponad srednia krajowa? Bo wiem, ze czegokolwiek bym nie zrobila on nie przestanie brac, jesli dam mu kase, on to przepierdzieli na dragi i glupoty. Jesli mu ogarne odwyk, to nie pojdzie. Tak naprawde jedyne, czego on ode mnie chce to kasa, ale to jak probowac napelnic woda dziurawe wiadro. Czasami sie po prostu nie da pomoc. nie moge brac odpowiedzialnosci za jego zycie