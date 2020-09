Bezpośrednia Pati Sołtysik przedstawia swój patent na udany związek: "ZUPA I D***" (FOTO)

DoGość 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Dokładnie tak jak napisałaś, rady żeby zostać samej są jak od coacha jakiegoś. Wstań rano i zmień się bądź silna i niezależna zrób to. To nie jest łatwe, tak jak piszesz ciężko jest wykorzenić jakieś wzorce, lęki. Niektóre kobiety się boją po prostu i mają do tego pełne prawo. Ja też jestem w relacji, która mi nie odpowiada, ale jak sobie pomyślę, że miałabym w niej nie być to jest jeszcze gorzej. Do tego łatwo jest powiedzieć żeby być samej, jest presja społeczna i nikt mi nie wmówi że jej nie ma. Nie ma jeszcze takiej zmiany pokoleniowej żeby kobiety po 30 nie mająca partnera nie otrzymywała komentarzy czy pytań jak są singielkami dlaczego tak jest (a po cichu i tak każdy myśli, ze pewnie z nią coś nie tak bo nie ma chłopa). Nie wszyscy mają predyspozycje do tego żeby wychodzić bez bardzo dużego szwanku emocjonalnego ze swojej strefy komfortu i chyba trzeba to też uszanować