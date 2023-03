Beztroski Leonardo DiCaprio jeździ małym, miejskim samochodem? Nie uwierzysz jakim...

Materiał partnera Fiat

Leonardo DiCaprio to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. To jeden z najsłynniejszych aktorów Hollywood, zdobywca Oscara za główną rolę w filmie "Zjawa", a dla wielu po prostu Jack z kultowego "Titanica". DiCaprio na sławę i uznanie pracował już od dziecka. Warto jednak pamiętać, że Leonardo to nie tylko aktor z pierwszych stron gazet. To również aktywista działający na rzecz środowiska, który od ponad 20 lat ratuje naszą planetę, by zapobiec przyrodniczej katastrofie. Dla wielu z Was niemałym zaskoczeniem może być jednak to, czym Leonardo DiCaprio wozi się na co dzień po hollywoodzkich alejkach...

Jak się okazuje, 48-latek i w tym przypadku postawił przede wszystkim na ekologię. Aktor coraz częściej widywany jest w towarzystwie Nowego elektrycznego Fiata 500 nowej generacji w wersji nadwozia 3+1. Warto w tym miejscu przypomnieć, że DiCaprio już od kilku lat jest ambasadorem wspomnianego modelu i nie jest to oczywiście przypadek. Marka Fiat pokazuje bowiem, jak w piękny i radosny sposób można dbać o naszą planetę. Robi to też za sprawą swoich spotów, w których już po raz kolejny wystąpił proekologiczny aktywista i rzecznik zrównoważonej mobilności – Leonardo DiCaprio.

Nie ma wątpliwości, że Nowy Fiat 500 to samochód zmian, a sam DiCaprio, jako ambasador marki, udowadnia wszystkim, że jazda wygodnym, nowoczesnym i przede wszystkim ekologicznym elektrykiem może być radosna, beztroska i po prostu dobra dla nas, jak i otaczającego nas świata. W najnowszym spocie reklamowym "The Stick", który właśnie pojawił się na ekranach Waszych telewizorów dostrzec można, że Leo i marka Fiat chcą przekształcić nasz obowiązek w coś totalnie przyjemnego i za sprawą najnowszego elektryka zadbać o planetę.

Uwierzcie, Leonardo DiCaprio zna się na rzeczy! To bowiem idealny przykład gwiazdora z Hollywood, który sławę, pieniądze i uwielbienie wykorzystał do tego, by mówić głośno o rzeczach ważnych, a często niestety zapomnianych. Jakby tego było mało, za reżyserię spotów z udziałem utalentowanego aktora odpowiada znany i ceniony Martin Werner. W zabawnych klipach pełnych włoskiego stylu wybrzmiewa kultowy utwór "La Dolce Vita" autorstwa Nino Roty. A jeśli jeszcze nie wiecie, to właśnie utwór maestro Nina Roty z filmu "Amarcord" został wykorzystany jako dźwięk ostrzegający pieszych w Nowym Fiacie 500. Wygoda, ekologia, ale i bezpieczeństwo!

Nowy Fiat 500 w wersji 3+1 to znany wszystkim unikalny styl, a przy tym niesamowite elektryczne doznania i komfort. Nowością w tym wydaniu nadwozia są innowacyjne, dodatkowe drzwi tylne otwierane "pod wiatr" – bardzo praktyczne i pomocne rozwiązanie. Nowy Fiat 500 to więc po raz kolejny definicja włoskiego szyku i wysokiej klasy, ale nie zapomnijmy również, że to samochód idealny do miasta. To wszystko za sprawą dwóch różnych rodzajów akumulatorów o zasięgu od 190 do 320 km w cyklu mieszanym. Gdy jednak poruszamy się w przestrzeni miejskiej, zasięg ten może wynieść nawet do 460 km!

Istotny w tym wszystkim jest również tryb Sherpa, który oferuje nam Fiat. To konfiguracja jazdy, która pozwala jak najlepiej zoptymalizować parametry samochodu i oszczędzić przy tym zużywaną energię. Kolejna ważna rzecz to szybkie i łatwe ładowanie. Wystarczy 5 minut, by naładować auto do pokonania 50 km. I nie musicie mieć obaw, jeśli nie zdążyliście w pełni naładować Nowego Fiata 500 w domu. Zrobicie to wygodnie na stacji szybkiego ładowania lub za pośrednictwem wolnostojącej ładowarki, używając do tego specjalnego kabla Mode 3, w który został wyposażony Nowy elektryczny Fiat 500.

W 2022 roku było to najlepiej sprzedające się auto elektryczne we Włoszech, natomiast w Hiszpanii i Niemczech znalazło się na podium. To jednak jeszcze nie koniec, bo Nowa 500-ka ma już na swoim koncie ponad 39 międzynarodowych nagród. Fakt, że świat pokochał te cztery kółka, potwierdzają także świetne wyniki sprzedaży. Od premiery, Nowego Fiata 500 wybrało prawie 120 tysięcy klientów. Przypomnijmy, że wśród nich jest również sam Leonardo DiCaprio i w sumie trudno się dziwić! To auto zdobędzie serce każdego miłośnika włoskiego stylu, wygody, nowoczesności i ekologii.

Materiał partnera Fiat