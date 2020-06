Bezwstydni Bieberowie przez godzinę zastawiają miejsce dla niepełnosprawnych podczas wizyty u lekarza (ZDJĘCIA)

W ostatnią sobotę małżeństwo zostało spostrzeżone przez fotoreporterów podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Ubrany na czerwono Justin Bieber i beżowa od stóp do głów Hailey Bieber zniknęli w budynku na ponad godzinę, podczas której ich van stał zaparkowany na miejscu dla niepełnosprawnych .

Co prawda, postawili go tam ochroniarze Biebera. Zrobili to jednak najpewniej na wyraźne polecenie swego pracodawcy. Otóż miejsce postojowe dla niepełnosprawnych znajdowało się najbliżej wyjścia z gabinetu. Można więc śmiało przypuszczać, że Justinowi zwyczajnie nie chciało się spacerować przez parking pod ostrzałem fleszy.