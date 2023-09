"Bezzębna Księżniczka" zachwyca na TikToku! Po ciążach straciła wszystkie zęby i przeszła spektakularną metamorfozę (FOTO)

U kobiet po urodzeniu dziecka bardzo często pojawiają się problemy z zębami. Są one wynikiem ciąży, która zwykle bardzo je osłabia. Problem z uzębieniem spotkał również Alicie . Chociaż matka czwórki dzieci nie ma jeszcze skończonych 40 lat, to już musiała założyć protezy. Gdy zaakceptowała nową siebie, zdecydowała się opowiedzieć o swoich kompleksach w internecie. Kobieta natychmiast odniosła spektakularny sukces medialny, normalizując przy okazji sprawy związane z aparycją.

"Bezzębną Księżniczką" przeszła spektakularną metamorfozę

Alicia jednak znalazła odpowiedniego protetyka, który stworzył dla niej protezy zatrzaskowe. Kobieta jest także prawdziwą mistrzynią makijażu, co w połączeniu z protezami, sprawiło, że przeszła niesamowitą metamorfozę. Jej efekty prezentuje na TikToku, przełamując wszystkie tematy tabu. Z tego powodu doczekała się nawet tytułu "Bezzębnej Księżniczki". Alicia przyznaje, że ​​do próchnicy zębów przyczyniły się nie tylko czynniki genetyczne, ale również złe odżywianie. Również strach przed stomatologiem spowodował opóźnienie w leczeniu. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dziś 38-latka nie tylko może cieszyć się pięknym uśmiechem, ale również milionami fanów na całym świecie.