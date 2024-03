Bianca Censori na STARYM nagraniu. Nie tylko wygląd zadziwił fanów. Po raz pierwszy mogli usłyszeć jej GŁOS. "Brzmi INTELIGENTNIE" (WIDEO)

Kanye West robi wszystko co w swojej mocy, by utrzymywać się na powierzchni show biznesu. Niezwykle istotną rolę odgrywa w tym jego druga żona, Bianca Censori, która pojawiając się u jego boku, za każdym razem wzbudza żywe zainteresowanie fotoreporterów i przechodniów. Podczas kiedy raper stawia na "szczelne" ubranie od stóp do głów, 29-latka znana jest raczej z odsłaniania swojego ciała. W tak dynamicznym tempie coraz śmielszego eksponowania walorów, niedługo będzie mogła całkowicie opróżnić swoją garderobę.